Massif de l'Ospedale : une convention pour valoriser et préserver la forêt

Le Parc Naturel présent dans le massif de l'Ospedale

Ce premier pas est important dans la mesure où il permet de jeter les bases d'une collaboration encore plus étroite et concertée entre les différentes entités pour l'avenir.

Mais au-delà de cette

convention,

J

ean-Christophe

Angelini

tenait à rappele

r

, en présence des forces vives de la montagne, qu'elles soient associatives ou économiques, combien, il était essentiel pour la commune de

Portivechju

de réinvestir sa montagne et de ne surtout pas avoir une vision qui se contente et se limite au seul littoral.

Les signatures de

ces

conventions vont permettre un travail en synergie entre tous les acteurs.

Bien entendu

la mise en route de cette permanence du

PNRC

est un premier pas

décisif,

mais qui laisse augurer d'un avenir encore plus constructif dans la mesure où Jacques

Costa

, le président du

parc

Régional, a d'ores et déjà fait état de sa volonté d'effectuer un premier point d'étape, dès cet automne pour permettre une collaboration encore plus étroite dès 2023

.

Mais le président du

PNRC

a déjà annoncé un effort plus important pour l'année à venir tout en insistant sur la nécessité de voir d'autres partenaires, à l'image de l'Office National des Forêts, intégrer ce dispositif.

U

Pinu

Tortu, l'acteur incontournable

S'il est une association représentative du massif de l'

Ospedale

c'est,

s

ans conteste U

Pin

u

Tortu.

Aujourd'hui

présidée

par Marie-Pierre

Valli

, cette association créée en 1982 et qui fête, cette

année

son 40e anniversaire a, depuis ses débuts, milité pour la présence du Parc Naturel Régional de

Corse

sur l'

Ospedale

.

C'est donc une belle récompense pour U

Pinu

Tortu longtemps dirigé par Jean-Paul

Valli

qui était, d'ailleurs, présent aujourd'hui dans les locaux de la maison communale.

Il n'en reste pas moins vrai que la commune de

Portivechju

a affiché sa volonté de

protéger,

mais aussi de valoriser sa montagne au sein de ce vaste territoire de 17.000 hectares.

Si pour l'association di U Pinu Tortu cette signature était un renouvellement, pour le Parc Naturel Régional de la Corse il s'agissait, à l'inverse, d'une grande première. Cette double signature s'est déroulée en présence du premier magistrat de Portivechju, Jean-Christophe Angelini, de Jacques Costa, président du Parc Naturel, de la présidente di U Pinu Tortu Marie-Pierre Valli ainsi que de Nathalie Apostolatos, sixième adjointe en charge du patrimoine bâti et paysager, mais, également, de la montagne.Grâce à ce document Jérôme Franchi, agent du PNRC, est présent dans les locaux de la maison communale depuis l'entame du mois de juillet, le mardi et le vendredi de 10 heures à 18 heures et ce jusqu'à la fin du mois d'octobre. L'objectif est de faire, à la fois, de l'information auprès d'un public le plus large possible, mais aussi de la prévention et de la surveillance en cette période estivale où le risque incendie est accru en raison de la sécheresse.