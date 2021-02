«Maschere in Festa», une mini-exposition de masques a ouvert ses portes à Bastia

Cette très belle exposition* est proposée par Orlando Forioso de la Compagnie TeatrEuropa en collaboration avec le Carnavale di Brandu, la médiathèque Barberine Duriani du Centre Culturel Alb’Oru, Bastia Cultura de la ville de Bastia, Svegliu Calvese, la compagnie Trietmas de Rome, le Teatro dei Garzoni de Pescia, la Costumeria Capricci de Livorno et avec le soutien de la Collectivité de Corse.

Du Carnaval de Brandu à la Commedia dell’Arte, en passant par l’Allemagne, la Hongrie, la Sardaigne, plusieurs dizaines de masques du monde, plus originaux les uns que les autres, sont ainsi suspendues au mur de la médiathèque.

«La Covid 19 laissera des traces dans notre vie quotidienne » souligne Orlando Forioso «et s’il y a bien un objet qu’on oubliera difficilement, que l’on soit enfant ou adulte, c’est le masque. Cependant, personne n’ajoute l’adjectif qui convient et qui s’avère sans ambigüité : chirurgical. Particulièrement dans l’esprit de nos enfants, le nom masque a pris aujourd’hui une connotation négative, synonyme d’étouffement. Que l’on perde nos espaces théâtraux c’est déjà problématique, mais qu’on en arrive à dissocier le masque de l’histoire des Hommes, de leurs rituels, de leur rythme de vie, de leur théâtre, de leurs moments de jeux… c’est trop ».

C’est donc dans le but de réconcilier le mot avec les différentes fonctions qu’il recouvre qu’est né le projet : Maschere in festa, du Carnaval de Brandu à la Commedia dell’Arte.





Mais connaissez vous le carnaval de Brando ?

Dans le petit village de Purettu, hameau de Brandu, chaque année en février, au moment du Carnaval, les habitants revêtent leurs peaux de bêtes, leurs habits traditionnels et surtout leurs masques fabriqués pour l’occasion. Certains font peur aux enfants d'autres dansent et chantent simplement. On a là tout un rituel construit autour du roi carnaval Rampuffu et de son épouse. Roi qui doit être brûlé pour marquer symboliquement le passage des saisons et des années : u vechju si brusgia ! «Le Carnaval n’est pas un banal défilé de chars avec des participants déguisés mais se fonde sur une très vieille tradition païenne célébrant la fertilité et le changement de saison » explique Jean-Yves Casalta, initiateur de ce carnaval. «On a voulu renouer avec l’authenticité du Carnaval il y a une vingtaine d'années, sous l’impulsion de l’association Carnavale di Brandu. Pour nous, c’est une fierté d’être parvenu en Corse à maintenir et préserver le fil de la tradition. Ainsi on fabrique nous-mêmes des masques sculptés dans du liège ou des courges».

Mais le Carnaval a aussi la particularité d’être à l’origine d’un renversement de l’ordre du Monde : il Mondo alla Rovescia ! C’est aussi là que les formes rituelles s’entremêlent avec le Théâtre. Aussi cette exposition, toute proportion gardée, synthétise ces deux mondes et elle nous fait découvrir un véritable panorama de masques du monde. Des fabrications qui ne se centrent pas seulement sur l’esthétique mais qui sont avant tout des objets vécus, donc de véritables sources historiques. A voir ces masques vénitiens en papier mâché, ou en papier figurant tous les personnages de Pinocchio, et même des masques plus contemporains représentant les personnages de la Guerre des Etoiles ou ces masques neutres, en plastique, décorés avec des paillettes, de Joker, de Shrek, de gorille….

Pendant la durée de l’exposition, des ateliers** de fabrication de masques se tiendront et une démonstration-spectacle aura lieu mi-mars.



* Crise sanitaire oblige, les visites se font par groupes de 6 maximum et dans le respect des gestes barrières (masques et gel).

