Marie-Jeanne Nicoli : « La culture est en danger, sacrifiée sur l’autel de la sacro-sainte utilité »

- Quels regards portez-vous sur cette année 2020 inédite ?

- Je dirais un regard triple. Inquiet, presque sidéré, dans un premier temps face à la soudaineté d’une telle crise planétaire et face aux nombreuses difficultés de réaction et de coordination des États pour lutter collectivement contre cette pandémie. Un regard sans concession sur les nombreuses décisions contradictoires, souvent ressenties comme arbitraires, injustes, du gouvernement dans la gestion de la crise, soulignant certaines absurdités de la technocratie. Enfin, un regard d’espoir, devant la réactivité des individus, les solidarités qui se sont opérées, les initiatives spontanées et généreuses de proximité et de par le monde.



- Vous avez pris vos responsabilités en pleine crise sanitaire. Qu’est-ce qui vous a le plus marqué pendant vos six premiers mois de présidence ?

- Le dynamisme, la compétence et la volonté des conseillers du CESEC de participer de plus en plus activement à nourrir les politiques publiques. Les conseillers se sont mobilisés et ont mené des travaux pour analyser les effets de la crise dans tous les domaines et proposé des solutions. Ils ont contribué par leurs productions à l’élaboration des différents plans de sauvegarde et de relance régionaux et ont apporté leur contribution à la réflexion nationale, notamment en faisant remonter des expériences émanant du terrain. Notre objectif est d’être dans la co-construction, et plus seulement dans un rôle consultatif limité aux saisines de l’Assemblée de Corse. Bref, de devenir une véritable force de propositions.



- Vous êtes la première femme élue à la présidence du CESEC. Comment voyez-vous votre gouvernance ? Avez-vous réussi à imprimer votre marque ?

- C’est vrai qu’être la première femme élue à la présidence est symboliquement fort, dans un monde où les femmes n’ont pas toujours la place qu’elles méritent et au moment où, à travers tous les mouvements qui sont nés ces dernières années, sont mis en évidence et sont déconstruits les rapports de domination, patriarcaux en l’occurrence, qui sont à l’œuvre dans nos sociétés. Dans la gouvernance, en tant que cheffe d’orchestre, j’essaye d’être ce que j’ai toujours été et telle que j’ai toujours été, c’est-à-dire dans l’échange permanent, dans la promotion de la circulation la plus effective et la plus équitable de la parole. Essayer de faire en sorte que chacun puisse exprimer ses opinions et ses idées, qui peuvent être différentes voire quelques fois contradictoires, mais par le débat, trouver l’équilibre, la synthèse. Et je crois que le travail se fait dans l’écoute, la collégialité, le désir partagé d’être bienveillant et constructif. C’est une expérience concrète d’un fonctionnement démocratique.



- Le fait de la présider a-t-il changé votre regard sur cette institution ? Comptez-vous la faire évoluer ?

- Étant donné que je faisais partie du bureau précédent, j’avais une bonne connaissance de l’institution et de son fonctionnement. Etre présidente, c’est avant tout, pour moi, réussir à mettre en marche les différentes composantes, et elles sont nombreuses, de l’institution. Par-là, et notamment de par ma formation initiale liée au monde de la culture, mettre en avant le plus possible la transversalité. Je pense que cette notion de transversalité est une richesse pour le CESEC et, de manière plus générale, une chance pour la société. Les missions et le rôle du CESEC sont encore un peu méconnus dans la société, nous allons tenter de mieux diffuser nos travaux, d’organiser plus régulièrement, quand cela redeviendra possible, des rencontres avec les citoyens, des tables rondes, des conférences. C’est surtout au niveau de la communication vers les citoyens, le grand public, qu’il faut faire évoluer les choses.