Marie-France Giovannangeli n'est plus

Nous avons appris la triste nouvelle de la disparition de Marie-France Giovannangeli

Permanente depuis les débuts du syndicat, en 1985, dans des circonstances difficiles, où le STC devait s’imposer dans le paysage syndical corse, Marie France avait été élue, par la suite, en 1991 secrétaire générale de notre organisation syndicale, dans une période trouble que connaissait la Corse à l’époque.

Elle a, durant les 3 années de son mandat, œuvré pour faire prospérer le syndicat dans son choix de l’indépendance syndicale.

Nous lui devons d’avoir su préserver notre intégrité et ainsi préparer l’avenir que nous connaissons aujourd’hui.

Avec son franc-parler, sa détermination, elle était incontournable.

En 1994, elle avait choisi une autre voie professionnelle en intégrant le groupe CODIM en charge des relations humaines et puis après, le groupe Leroy Merlin en Corse.

A partir de cette date, à chacune de nos rencontres dans le cadre du dialogue social, nous avons pu apprécier toujours la même personne.

Femme de conviction, de détermination, avec toujours le respect de ses interlocuteurs.

Depuis quelques mois, elle était une des porte-paroles du collectif « Maffia nò a vita ié », avec toujours la même fougue et la même obstination.

La maladie l’a brutalement emportée.

Ghje una perdita tamanta per a Corsica.

A u so figliolu, a so famiglia, u STC presenta e so sincere cunduleanze.

Marie France, Riposa in Pace.