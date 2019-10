Marathon de Porto-Vecchio : Flo va courir pour de bonnes raisons

Pour Florian Milleliri, engagé sur le 10 kilomètres, pas question de podium ou de record mais plutôt de courir pour de bonnes raisons et dans ce cas précis au profit des enfants touchés par la maladie ou le handicap.

Florian, quand il sera donné le départ du 10 kilomètres, dimanche à 10 heures, arborera un maillot aux couleurs de l'association Sport et Culture en Méditerranée, mais aussi des associations Romane Un Pas Après L'Autre, Paul-Toussaint Des Mots pour le Dire et Stella Zitellina. Tout juste une semaine après le Tour de Corse Historique, qui s'est achevé sur le terre-plein de la Marine, l'association Sport et Culture en Méditerranée, dirigée par Mourad Maabich, oeuvrant dans le domaine humanitaire, va de nouveau être sur le devant de la scène dans le cadre de la sixième édition du Marathon, du semi ainsi que du 10 km et de la marche. Un quadruple rendez-vous organisé Franck Dupriez avec le soutien de l'ASPV Athlétisme. L'association Sport et Culture en Méditerranée, partenaire de cet événement, depuis plusieurs années maintenant, sera de nouveau en lice, à la fois au plan sportif en engageant Florian Millleliri, qui après Lahcen Ahansal et Hassan El Hatimi, athlètes de renom, aura la lourde tâche de courir pour une bonne cause, mais aussi, au niveau de l'organisation dans la mesure où elle sera opérationnelle sur le parcours des différentes épreuves, avec son partenaire Peugeot Pietri qui mettra à disposition des véhicules lors de cette manifestation.