Manifestations Colonna : lycées bloqués et cours suspendus à l'université

Près de deux semaines après la tentative d'assassinat d'Yvan Colonna, agressé le 2 mars dernier dans la prison d’Arles et toujours dans le coma , 11 établissements scolaires sont toujours concernés, ce lundi 14 mars, à travers l’île par des blocages ou tentatives de blocage menés par des élèves.



" L e lycée Lætiti a Bonaparte, les lycées Fesch , Jules Antonini , Finosello et Saint-Paul à Ajaccio, ainsi que le lycée de Sartène, sont bloqués ou partiellement bloqués, indique le rectorat dans une note qui précise que "en Haute-Corse, le lycée Giocante , le lycée Vincensini et le lycée Jean Nicoli sont aussi concernés."

La cité scolaire du Fiumorbu et le collège de Lucciana sont aussi complètement bloqués.



Fà cresce a mossa

Déterminés à " élargir la mobilisation ", le collectif I Liceani Corsi a tenu ce lundi matin u ne conférenc e de presse à Ajaccio pour exprimer sa détermination à poursuivre "la lutte entreprise par la jeunesse qui a montré sa volonté de justice et qui demande une solution politique globale à laquelle aspire l'ensemble du peuple corse."