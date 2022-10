Mahi Binebine a retrouvé Arte Mare en tant qu’écrivain

« Je trouve toutes les bonnes excuses possibles pour revenir le plus souvent possible à Bastia » dit-il avec un grand sourire.

Artiste éclectique et internationalement reconnu, Mahi Binebine né à Marrakech en 1959, s’installe à Paris en 1980, se consacre à l’écriture et à la peinture. De 1994 à 1999 il prend domicile à New York puis revient à Marrakech en 2002 où il vit et travaille actuellement.





Plusieurs de ses romans ont été traduits en une dizaine de langues comme Pollens, Terre d’ombre brulée, Le Seigneur vous le rendra (Fayard), Les Étoiles de Sidi Moumen (Flammarion), Les Funérailles de lait, L’Ombre du poète, Le Fou du roi, Rue du Pardon (Stock). Sculpteur de talent, ses œuvres sont exposées au Musée Guggenheim de New York et à la Biennale de Venise. Il y a quelques années avec le plasticien espagnol Miguel Galanda il avait réalisé une série de grands formats en résidence pour Arte Mare durant 1 mois. Il a présidé aussi une année le prix Ulysse.





Outre ses multiples activités, avec le réalisateur Nabil Ayouch, il a installé 5 centres culturels, un 6ème va ouvrir sous peu, dans les bidonvilles de son pays. Chacun de ces centres peut accueillir 1000 enfants. Nabil Ayouch qui a par ailleurs adapté au cinéma son roman « Les étoiles de Sidi » sous le titre « Les chevaux de Dieu » (primé à Cannes en 2012, Grand prix Arte Mare cette même année).





Son nouvel opus, « Mon frère fantôme » se situe entre le conte social et le roman initiatique : « Né dans les ruelles obscures de Marrakech, d’une mère sans le sou mais pleine d’espoir, le jeune Kamal donnerait tout pour faire entrer le soleil dans la maison familiale. Il possède le don des langues, l’instinct de la rencontre, l’habileté du dialogue. Il veut réussir, s’en sortir. Mais dans son corps cohabitent deux personnages, qui ne sont d’accord sur rien. À la fois frères siamois et frères ennemis, l’un entreprend quand l’autre paresse. L’un est adepte de l’ordre quand l’autre se complaît dans le chaos. Qui des deux l’emportera sur l’autre ? Alors que l’ombre des immenses eucalyptus se confond avec la poussière des moteurs de mobylettes trafiqués, Kamal court à la recherche de son avenir ».





Parmi les nombreux projets de Mahi Binebine, une adaptation cinématographique d’un de ses romans. « Un producteur franco-américain a acheté les droits et on travaille actuellement à l’adaptation du « Fou du roi ». Une histoire très Shakespearienne. Mon père était bouffon du roi du Maroc d’Hassan II. Mais mon frère, lui, a participé au coup d’ état de 1971 qui voulait renverser le roi et a été banni dans une geôle du sud. Ce devrait être une série pour Netflix, réalisée Marcella Said, une réalisatrice chilienne »