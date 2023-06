Magazine Bandes à Part : D'univers en aventures

Après un déménagement, Maxine espère se faire des amis dans sa nouvelle école. Mais entre les brutes qui la harcèlent et ses propres peurs, elle a le plus grand mal à faire bonne impression... Et puis, les phénomènes étranges se multiplient autour d'elle, jusqu'à la disparition de Dale, un élève... que personne d'autre qu'elle ne semble voir ! Bientôt, avec l'aide d'une petite boule de poils qui brille et scintille, Maxine va devoir moins s'inquiéter de l'opinion des autres... que des monstres invisibles qui menacent la ville !



Première bande dessinée pour India Swift, dont on sent qu’elle vient du monde de l’animation de par la mise en scène et le dessin nerveux et expressif, au service de cette histoire d’aventure et d’amitiés.