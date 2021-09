Lumiu : entièrement restauré, l’orgue de Santa Maria résonne à nouveau

Restauré pour la dernière fois en 1850 par son constructeur, le facteur d’orgues italien Luigi di Ferrari - très connu en Balagne pour avoir réalisé les orgues de Calvi - l’instrument était sans souffle depuis 1919. Vandalisé à plusieurs reprises au cours du dernier siècle, il présentait un état d’usure qui s’aggravait avec le temps. C’est pour cette raison que déjà dans les année 80 la municipalité avait entrepris le projet de le restaurer, mais le processus a été bien plus lent et sinueux que prévu.





C’est en effet seulement en 2007 que sous l’impulsion de Robert Coletti, du cercle d’études et recherches linguistiques de Lumiu, l’instrument a été reconnu monument historique. Près de dix ans plus tard, en 2016, le ministère de la Culture a autorisé la restauration de l’orgue pour un coût total de 322 000 euros financés par des dons des associations, par la Fondation du Patrimoine, par la Collectivité de Corse et par la municipalité de Lumiu qui a soutenu ce projet d'ampleur. Un "un investissement dans le patrimoine pour le patrimoine", comme l'a indiqué Maxime Vuillamier, 4e adjoint au Patrimoine et à la Culture lors de la réception de l'instrument qui s'est faite ce lundi 21 septembre en présence du maire Etienne Suzzoni, de Michel Colin technicien conseil et maître d'œuvre mandaté par le ministère de la Culture et de Romain Legros, le facteur d'orgue originaire de Cassanu, en Balagne, qui a restauré ce joyeux instrument dans son atelier de Vérone, en Italie.



L'inauguration officielle au printemps 2022

Si la bénédiction de l'orgue aura lieu ce mardi à 18h30, l'inauguration de l'instrument se fera au printemps prochain lors d'une journée, rythmée par des conférences et des concerts, à laquelle participeront tous les maitres artisans qui ont travaillé à la rénovation du "monument" dont la tribune et le buffet ont été également restaurés.



Construit en 1830 l'orgue de l'église de Lumiu avait besoin d'une sérieuse restauration pour retrouver son lustre d'antan. Ce mardi 22 septembre, après trois ans de restauration, ce beau joyau de la facture d’orgue italienne du 19ème siècle, sera béni par l'évêque de Corse Mgr François-Xavier Bustillo au cours d’une cérémonie liturgique très rare pendant laquelle l’instrument fera retentir ses premières notes.