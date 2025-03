Lucciana : la centrale EDF bloquée par des agents STC

Le bras de fer entre le STC et EDF PEI s’intensifie à la centrale thermique de Lucciana. Après plusieurs jours de grève sans blocage, les salariés affiliés au syndicat, qui est minoritaire au sein de la centrale, ont décidé de verrouiller totalement l’accès au site ce mardi, empêchant toute entrée d’agents. Une action qui intervient "face à l'absence de retour de la direction", explique le syndicat, qui accuse EDF PEI de ne pas répondre aux alertes répétées sur les conditions de travail et les inégalités entre salariés.



Un mouvement qui s’inscrit dans un long conflit social

Le STC avait déjà tiré la sonnette d’alarme il y a un an, dénonçant une politique sociale jugée discriminatoire. Malgré des réunions organisées par la direction, le syndicat estime que rien n’a changé. "Il y a un an, on dénonçait la politique sociale et la discrimination de la part de la direction d’EDF PEI à l’encontre des salariés. Depuis, il ne s’est pas passé grand-chose. La direction a organisé des réunions auxquelles le STC n’a pas souhaité participer, car nos revendications étaient bien connues." explique Marc-Antoine Antonini, délégué du personnel STC PEI EDF. D’après lui, ces échanges avec d’autres salariés confirment "des problèmes d’équité de traitement, d’objectivité et de management", venant renforcer les revendications du STC.



Le syndicat exige désormais un plan d’actions concret, avec des engagements clairs à court, moyen et long terme, pour garantir une égalité de traitement entre les employés de la centrale. "On va continuer tant qu'on n'aura pas en face de nous le bon négociateur", avertit Marc-Antoine Antonini, laissant entendre que le blocage pourrait se prolonger.