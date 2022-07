Loubet dans le top ten du Shakedown du rallye d'Estonie

Un Shakedown en partie pluvieux qui a donné l'occasion à Esapekka Lappi sur la Toyota de s'adjuger, in extremis, le meilleur temps en 2'53''3 devant Thierry Neuvile (Hyundai) en 2'54''0 et l'autre Toyota de Kalle Rovanpera (2'54''4).

De son coté, Pilouis Loubet terminait 10e (2'57''3). Le pilote de la Ford Puma Hybrid se situait à la troisième place des Ford derrière celles de Breen et de Greensmith.

Ce jeudi soir la spéciale hyper courte de 1,66 km ne devrait pas apporter d'enseignements significatifs.

Demain matin le rallye d'Estonie vivra une journée bien plus conséquente avec huit spéciales.