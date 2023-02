Lisula : Un forum d’orientation pour aider les lycéens dans leur parcours post bac

"Ce forum d’orientation réunit les anciens élèves et des élèves en cours de scolarité, de 1res et terminales. Il a pour but de les aider à se poser les bonnes questions sur leurs orientations, d’avoir des réponses ou à minima, des hypothèses plus précises d’orientation à quelques semaines de la saisie des vœux sur Parcoursup qui a lieu début mars cette année" explique Pierre-Ange Savelli, président, cofondateur de l’association des anciens élèves qui a passé son bac au Lycée de Balagne en 2008. Le prédécesseur de Parcours Sup se nommait Admission Post Bac.



"C’était déjà une procédure en ligne où l’on devait hiérarchiser des vœux. Ce n’était pas si différent. Mais aujourd’hui Parcoursup regroupe plus deformations et est plus important dans la tête des élèves".



Les élèves recherchent des conseils pratiques surs du court terme pour intégrer les filières qui les intéressent et les cursus dans leurs débuts, sur les différentes matières et les remises à niveaux. "Nous les aidons également à se projeter à moyen et à long terme notamment pour ceux qui font de longs cursus, les aider à se projeter jusqu’à l’entrée dans la vie professionnelle et pas juste immédiatement après le bac".





Une étape importante

Un moment d’échanges très attendu par les futurs bacheliers, comme le précise Anna Deveze, élève de terminale qui souhaite devenir ingénieur en bâtiment. "Cette rencontre nous apporte beaucoup, car nous n’avons pas spécialement d’interactionsavec les anciens élèves à ce sujet. Ça nous éclaire sur nos orientations. J’ai discuté avec un ancien élève qui a fait une prépa pour entrer dans une école d’ingénieur. On a aussi leurs ressentis et les astuces pour y arriver. C’est une étape difficile, mais qu’il fallait s’accrocher pour y arriver. C’est une journée importante pour les élèves en fin de cycle au lycée".



Plusieurs filières à l'honneur

Pour l’occasion, 4 salles ont été réservées pour recevoir la vingtaine d’anciens élèves afin qu’ils puissent présenter leurs parcours. Pour le côté scientifique, il était possible de rencontrer d’anciens élèves spécialisés en architecture, en informatique en ingénierie pour le côté scientifique.



Du côté de la santé, comment devenir infirmière avec la présentation du parcours IFSI à Bastia, l’école d'infirmière, la maïeutique, la diététique, l'école de médecine et l’inscription à son concours ou encore la Psychologie.



L’économie et la gestion, le pôle qui présentait le plus d’élèves des universités de Corte et Nice avec le But GEA, la Licence éco, le doctorat éco/gestion l’école de commerce EDHEC Nice, le secteur comptabilité avec le DCG, le diplôme de comptabilité et de gestion, les licences éco/socio ou encore l’école de commerce et marketing spécialisée dans le luxe.



Les sciences humaines, le droit et Science Po étaient également de la partie. Les licences d’anglais, l'infocom, Prépa Lettres, la licence de droit ou Sciences Po Paris - ENA. Ce forum est co-organisé par Mélodie Lisbona, Philippe Marcelli, Frederique Orliac et Nathalie Tisserand accompagnés par Pierrot Mausarht. "C’est bien qu’ils puissent découvrir les différentes filières, les différentes études et la vie étudiante. Ils sont toujours en demande d’informations. Car même si l’on essaie toujours de répondre au mieux à leurs questions, le contact humain et la rencontre avec ceux qui ont déjà dû vécu parle toujours plus qu’une simple documentation papier. Ce matin ce sont tous les élèves de terminale, générales et technologiques qui ont participé. Et cet après-midi, les élèves de 1res" précise Nathalie Tisserand, documentaliste au lycée de Balagne.



L’établissement du lycée de Balagne qui propose une orientation générale, technologique et professionnelle, ouvre de très nombreuses portes de la vie active aux élèves.