Lisula : Si n'hè andatu "Jeannot " Brignetti

Un voile de tristesse s'est répandue ce lundi après-midi à l'annonce de Jean-Noël Brignetti, familièrement appelé "Jeannot". C'est entouré de l'affection des siens qu'il s'est éteint.

Derrière son tempérament enjoué se cachait un homme d'une grande sensibilité, toujours là quand on avait besoin de lui, toujours prêt à rendre service.

Excellent danseur, jamais le dernier pour faire la fête, Jeannot était de ces hommes que l'on aime avoir pour ami.

Ancien chauffeur d'autocar chez "Mariani'" à l'époque des premiers balbutiements du tourisme, Jeannot a également été transporteur, avant de terminer comme gardien du cimetière de Lisula.

Jamais il n'hésitait à retrousser les manches si le besoin s'en faisait sentir.

Son épouse Lydia, il a vécu des grands moments de bonheur. ensemble ils ont eu quatre enfants: Danielle Farsetti, de Radio Balagne et épouse de Franco directeur de la chaîne régionale de télévision "Télé Paese", Antoine Brignetti, Sylvianne Casanova et Carole Massiani.

Jeannot était un papa heureux et ses petits enfants et arrières petits enfants étaient ses rayons de soleil.

Jeannot Brignetti était hospitalisé à l'Unite de Longs Séjours du Centre Hospitalier Calvi - Balagne.

Aujourd'hui, il s'en est allé rejoindre le paradis mais sa mémoire restera à jamais ancrée dans le coeur des île-roussiens et des balanins qui ont eu le bonheur de le côtoyer.

Son corps sera déposé demain mardi 30 juin au couvent des Franciscains à l'Ile-Rousse.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 1er juillet à 11 heures en l'église de l'Immaculées Conception à L'Ile-Rousse.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction de CNI présente à son épouse née Segato, à ses enfants Danielle, Antoine, Sylvianne, Carole, à ses petits enfants et arrières petits enfants, à son oncle Umberto du restaurant "Paesanu" dans le Réginu, à Françoise de Dunkerque qu'il considérait comme sa soeur de coeur, à tous ses proches et à toutes les personnes que ce deuil afflige ses sincères condoléances.

Riposa in pace



