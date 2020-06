Lisula : Jean-Jo Allegrini-Simonetti annonce sa démission

Les île-roussiennes et île-roussiens se sont prononcés hier dimanche 28 juin en décidant de porter aux commandes Angèle Bastiani et ses 17 colistiers de « U core di Lisula » contre les 5 de la liste « Lisula sempre » conduite par le maire sortant Jean-Joseph Allegrini-Simonetti.Joint ce jour par téléphone, Jean-Jo Allegrini-Simonetti a annoncé qu'il mettrait un terme à 37 années de vie politique au service de ses administrés et qu'il présenterait sa démission dans les prochaines heures.Les autres élus que sont Henri Nappi, Toussainte Amadei, Janny Ferrandi et Jean-Pierre Santini pourraient en faire de même et laisser ainsi la place aux autres élus de la liste d'opposition qui arrivent derrière eux. Mais pour l'heure aucune confirmation de leur part.Dans la soirée, sur son compte de campagne, Jean-Jo Allegrini-Simonetti s'adressera à ses électrices et électeurs avant d'officialiser cette démission





La nouvelle assemblée sera convoquée samedi 4 juillet à 10 heures pour la passation de témoin.