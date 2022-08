Ligue 2 : un fantomatique SCB s’écroule à St Etienne 5 – 0 !

Après leur défaite samedi dernier à Furiani, on attendait un sursaut d’orgueil du SCB hier soir à St Etienne à l’occasion de la 6ème journée de Ligue 2 ! Las, complètement à coté de leur sujet, dépassés dans tous les comportements du jeu, inexistants en attaque, friables en défense, véritables spectateurs des Stéphanois, les seuls d’ailleurs puisque la rencontre se jouait à huis-clos à Geoffry Guichard, les protégés du président Ferrandi encaissaient un 1er but dès la 8ème minute. Les Foréziens enfilaient ensuite les buts comme des perles aux 19ème, 33ème, 36ème et 62ème dont 4 du seul Krasso, véritable bourreau des bleus. Pour l’entraineur Régis Brouard : « Trouver une explication est difficile. On a été surpassé sur le niveau technique. Ils ont mis beaucoup de vitesse, cette faculté à se déplacer entre les lignes. Ils ont marqué rapidement, ça leur a facilité le match. On passe un moment compliqué là en ce moment nous concernant ».

15èmes au classement, à 1 point du 1er relégable, prochain rendez-vous pour le SCB et la Ligue 2, ce vendredi soir avec la réception de Dijon, battu hier à domicile par Annecy 2 – 0.