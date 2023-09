Ligue 2 : Romaric Yapi rejoint le Sporting Club de Bastia pour 3 saisons

Romaric Yapi, âgé de 23 ans, a débuté sa carrière professionnelle au Paris Saint-Germain, où il a eu l'occasion de jouer 7 matchs en UEFA Youth League sous la direction de l'entraîneur Thiago Motta. Il a ensuite pris le chemin de Brighton avant de poursuivre sa carrière aux Pays-Bas.

En Eredivisie depuis 2021, Romaric Yapi a porté les couleurs du Vitesse Arnhem lors de 27 matchs de championnat et a participé à 3 rencontres de l'UEFA Conference League, démontrant ainsi son talent et son potentiel sur la scène européenne.

Désormais, Romaric Yapi pose ses valises à Furiani, où il s'est engagé avec le SCB jusqu'en 2026. Le club bastiais se félicite de cette nouvelle acquisition et attend avec impatience de voir le jeune défenseur apporter sa contribution à l'équipe dans les saisons à venir.