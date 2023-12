Ligue 2 - Olivier Pantaloni : « Une première partie de saison satisfaisante »

La réaction des entraineurs

Olivier Pantaloni (entraineur AC Ajaccio) : « On voulait atteindre les 30 points, c’est chose faite. C’est finalement une bonne première partie de saison. J’espère maintenant qu’on pourra envisager une 2e partie de saison intéressante pour nous. Il fallait être costaud défensivement face à une équipe qui n’a plus rien à perdre. Nous avons bien débuté la rencontre avec ce but, et puis nous avons eu un coup de mou. En 2e mi-temps. Ils ont joué beaucoup plus direct et cela nous a posé des problèmes. C’est une satisfaction de gagner ce match. C’était loin d’être évident. Compte-tenu des aléas et des blessures, c’’est un bilan satisfaisant. Il y a quelques regrets, mais d’une manière générale, c’est un bon bilan. J’espère maintenant plusieurs recrues et un effectif étoffé à la reprise du championnat ».

Ahmed Kantari (entraineur Valenciennes) : « On donne deux buts. Sans ce but gag, on aurait o faire au moins match nul. Je ne peux rien reprocher à mes joueurs au niveau de l’investissement. Nous sommes naïfs. En Ligue 2, il faut être pragmatiques. Les fêtes arrivent au bon moment. On manque d’efficacité. Il va falloir analyser tout ça. Il faut être efficaces dans les deux surfaces dans ce championnat. Les deux équipes ont frappé peu de fois au but. Je ne vais pas vous mentir mais dans le football tout est possible. Il faut réenclencher une dynamique et on ne sait pas ce qui peut se passer. Il va falloir se poser les bonnes questions. J’ai mis toute mon énergie sur ces 3 matchs. Je suis très frustré et déçu de ce résultat à Ajaccio ».