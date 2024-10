Ligue 2. Mathieu Chabert (AC Ajaccio) veut "une équipe entreprenante à Guingamp"

« Il y a beaucoup de frustration car on n’est pas allés au bout de ce match et encore plus de notre production nettement insuffisante sur les 40 minutes jouées. C’est presque de la colère. On a pas du tout abordé ce match comme il aurait fallu. On a été en retard sur tout et trop frileux dans la construction ». C’est un Mathieu Chabert, très déçu par la performance collective de son équipe, plus que par les aléas climatiques, qui est apparu en conférence presse d’avant-match. « C’était très désordonné, on n’était pas ensemble. On avait mis un plan de jeu qui n’a pas été respecté dès la 20e seconde de jeu. Est-ce le contexte ? Il y avait des joueurs pour qui c’était le premier derby, peut-être ceci explique cela. Il faut que l’on soit capable de faire beaucoup mieux. Je pense que ces 40 minutes de derbies vont nous aider à mieux aborder le reste du match. Le match va être rejoué, c’est un coup d’épée dans l’eau, c’est dommage pour les gens qui étaient venus en nombre au stade et pour la fête que cela devait être. C’est rageant ».



« Se servir des leçons de ce match face à Bastia »



Après la soirée à rebondissements lors de ce derby rocambolesque, interrompu tout d’abord pour des bagarres en tribunes avant d’être finalement reporté pour cause de mauvaises conditions météo ayant conduit à l’impraticabilité de la pelouse de Timizzolu, les Ajacciens ont dû se reconcentrer de suite face à l’enchainement des matchs qui vont les conduire du coté de Guingamp ce mardi soir (20h30) : « On s’est replongés de suite dans la préparation de ce match face à Guingamp. On a peu de temps pour le préparer. Il faut que les erreurs face à Bastia nous servent de leçon lors de ce déplacement. Quand on est footballeur professionnel, on a envie de jouer des matchs, donc c’est bien de rejouer de suite et d’enchainer. On a la chance d’avoir un groupe qui connait les difficultés qu’on peut avoir sur des déplacements. Ces longs voyages sont aussi des moments partagés, qui permettent de créer des liens au sein du groupe ».



Un an sans victoire à l’extérieur



Après un très bon début de saison, Guingamp vient de s’incliner à domicile face à Pau (0-1) puis lourdement à Clermont (4-1) et est donc rentré dans le rang, 11e juste devant l’ACA avec 13 points. Pour Mathieu Chabert, « Guingamp est une équipe qui a très bien démarré la saison mais qui va un peu moins bien cette saison. C’est une équipe très joueuse, entreprenante qui se procure beaucoup d’occasions. Il va falloir que nous aussi nous soyons aussi entreprenants dans le jeu et qu’on arrive enfin à mettre en place ce qu’on veut faire. L’objectif c’est de réussir enfin à gagner l’extérieur. Plus une série se prolonge, puis elle se rapproche de sa fin. On espère que la fin est proche pour nous ».



Avec une dernière victoire à l’extérieur qui remonte au 4 novembre 2023, il y a presque un an, les Ajacciens espèrent enfin briser la malédiction, avec des changements à attendre dans le onze de départ, à en croire le coach rouge et blanc : « Les joueurs ont 45 minutes de jeu dans les jambes mais c’est surtout la charge émotionnelle, qui fatigue beaucoup avec le contexte du match, l’attente, l’adrénaline. On avait prévu de faire des changements à Guingamp, ils se feront surtout sur la base des performances. On ne peut se satisfaire de tout ce que l’on fait, il y a une concurrence, et il faut qu’elle joue dans les deux sens. Il y a des joueurs qui poussent derrière et qui vont rentrer ». Le groupe reste quasiment inchangé par rapport à celui choisi face à Bastia avec le retour de suspension de Santelli, à la place de Coutinho.



Le groupe ajaccien :

Sollacaro, Quilicchini, Vidal, Bamba, Ayessa, Youssouf, Strata, Huard, Mangani, Jabol, Puch, Barreto, Anziani, Ibayi, Ben Touré, Soumano, Santelli, Everson

Blessés : Kanté, Touré, Campanini

Choix : Quemper, Jacob, Khelifa, Coutinho

Suspendus : Kouassi