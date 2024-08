Ligue 2 : Le Sporting de Bastia "ouvre" à Metz

« On a des fourmis dans la jambe et affronter une équipe comme Metz pour débuter est une bonne chose, C’est bien pour se jauger » souligne le capitaine du Sporting, Christophe Vincent. « On a fait une bonne préparation. C’était difficile physiquement mais on a bien encaissé. Aujourd’hui on est très bien et ça se ressent dans les matchs de préparation que l’on a fait, avec notamment de gros pressings. On a la qualité pour garder le ballon mais la réalité c’est le terrain. Après, les matchs amicaux c’est différent, le championnat c’est la réalité ».







Ce lundi, face à Christophe Vincent et ses coéquipiers, il y aura une solide équipe de Metz, reléguée de L1 la saison dernière. Mais cela n’est pas pour déplaire aux "bleus" qui aiment à se frotter d’emblée à une grosse pointure. A l’instar d’autres joueurs, Christophe Vincent sait aussi qu’il a un rôle de cadre dans cette équipe qui a recruté beaucoup de jeunes joueurs à l’intersaison. « Pour l’instant je n’ai pas pris la parole. Je dirai quelques mots avant le match. Les jeunes amènent la fougue, il faudra peut-être parfois la canaliser, faire le dos rond. L’intégration des nouveaux s’est bien faite, il y a une bonne énergie ».

Le capitaine est aussi conscient des changements au sein du Sporting ces deux derniers mois. « Le club a pris un gros virage, avec l’arrivée d’un directeur sportif. C’est plus cadré, c’est plus professionnel. Cela a apporté beaucoup de stabilité. Aujourd’hui je suis juste un joueur de football et un capitaine ».





Benoît Tavenot : "On s’est préparé pour réussir la meilleure saison qui soit"

Après avoir donné la composition du groupe* qui s’envolera lundi matin pour la Lorraine, l’entraineur Benoît Tavenot a livré ses impressions à l’issue du dernier entrainement de dimanche matin : « On s’est préparé pour réussir la meilleure saison qui soit. On a travaillé dur pour être performants dès le début du championnat. La préparation a été exigeante comme je l’aime. Ce match contre Metz peut nous dire où on en est. C’est un point de départ. A Angers on avait une bonne organisation de jeu, contre Metz l’animation sera différente. On a mis en place des choses pour les contrarier. Si on y met de la rigueur, de la maitrise, on peut bien faire. On y va avec ambition mais avec humilité. C’est un point de départ, on l’ambition de bien démarrer».

Pas de plan sur la comète, bien trop tôt certainement. « On a des certitudes dans ce qu’on veut faire et comment le faire. Je veux qu’on soit en progression constante, faire fi des difficultés ».





Et si on évoque peut-être un manque de numéro 9 : « Je suis content d’avoir ce que j’ai au niveau joueurs. Si on peut avoir un avant-centre tant mieux, sinon on fera avec. C’est vrai que dans le secteur offensif on manque de poids, de taille. Les joueurs qui sont arrivés doivent nous apporter un plus. Certains sont jeunes, mais ils sont de qualités. Ils vont découvrir la Ligue 2, il faudra leur donner une stabilité mentale. La difficulté sera dans la fiabilité ».

Ce match contre Metz revêtira un caractère particulier pour le jeune entraineur qui, adjoint de Frédéric Antonetti, est resté 3 ans chez les grenats. « Ce sera bien sûr un match particulier. Que le club descende en L2 nous a fait beaucoup de mal à Fred et moi. C’est un bon club et je suis content de revoir certaines personnes. En tout cas je n’y vais pas avec un esprit de revanche »



*Le groupe pour Metz

Placide – Fabri.

Guevara – Roncaglia – Bohnert – Ariss – Meynadier – Akueson.

Maggiotti – Vincent – Ducrocq – Etoga – Janneh.

Bianchini – Boutrah – Tomi – Rodrigues – Tramoni.

Blessés : Cissé, Guidi et Oulaï.