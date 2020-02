Ligue 2 : L'ACA chute face à Auxerre (2-3)

AC Ajaccio : 2 AJ Auxerre : 3 (2-3)

Buts : El Idrissy (11e), Coeff contre son camp pour l'ACA

Sakhi (4e et 34e), le Bihan (18e) pour Auxerre



Une première mi-temps complètement débridée, ponctuée par cinq buts.

Une seconde moins prolifique puisque le score acquis à la pause n'évolua pas.

Au final c'est l'AJ Auxerre qui a tiré les marrons du feu alors que l'ACA, inexplicablement, gâche toutes les actions qui lui sont offertes de s'installer confortablement sur le podium de Ligue 2.



Les choses en tout cas sont allées très vite sur la pelouse du stade François-Coty où après seulement 4 minutes de jeu Auxerre menait 1 à 0.

La faute à ce diable de Sakhi qui avait presque instantanément fait parler la poudre.

Mais l'ACA retrouvait rapidement ses esprits à la faveur de l'égalisation obtenue 7 minutes plus tard par El Idrissy.

Mais la joie ajaccienne était de courte durée, Le Bihan se trouvant à point nommé pour reprendre victorieusement la reprise de la tête de Coeff repoussée sur la ligne ajaccienne.

Mais l'ACA et les Ajacciens ne renonçaient pas. Ils recollaient même au score après un but contre son camp de... Coeff

Il était cependant dit que ce serait la soirée de Sakhi.

En effet quand sa frappe enveloppée trompa une fois encore la vigilance ajaccienne on comprit à Timizzolo que l'ACA aurait toutes les peines du monde à demeurer sur une voie victorieuse ce vendredi soir.

La suite des événements confirma cette impression.

Malgré mille et une tentatives, et face à un adversaire qui a su faire bloc, l'ACA a encore raté une belle occasion de prendre ses distances sur les clubs qui font la chasse derrière lui pour tenter de le supplanter sur le podium.