Ligue 2. Christopher Ibayi (AC Ajaccio) définitivement transféré !

Christopher Ibayi n'est plus un joueur de l'AC Ajaccio. Ce jeudi 23 janvier, le club corse a officialisé le départ de son attaquant. "Christopher Ibayi quitte le club dans le cadre d’un transfert. Arrivé en janvier 2024, notre attaquant aura inscrit 8 buts sous les couleurs Blanche et Rouge et disputé 36 rencontres avec l’ACA. L’AC Ajaccio souhaite de la réussite à Christopher pour la suite de sa carrière", salue le seizième de Ligue 2. L'attaquant de 29 ans était arrivé sur l'Ile-de-Beauté en provenance du FC Rouen, en National, en janvier 2024. L'international congolais se dirigerait vers la Suisse ou la Roumanie.



Seulement 2 buts cette saison



En proie à des difficultés financières, ce départ va permettre au club corse d’économiser un salaire important de l’effectif tout en percevant une indemnité de transfert importante pour un joueur à qui il restait un an et demi de contrat. Auteur de 6 buts en 17 matchs après son arrivée durant le mercato hivernal lors de la saison 2023/2024, l’attaquant insulaire marquait le pas cette année avec seulement 2 buts en 19 matchs.