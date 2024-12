Ligue 2. Benoît Tavenot (SC Bastia) : « J’ai l’impression que ce match a duré dix minutes »

Mathieu Chabert (AC Ajaccio) : « On a réussi à les embêter mais cela n’a pas suffi. Il nous a manqué ce petit brin de réussite. Sur l'ensemble des deux matchs, on dira que cela fait une mi-temps partout sur le contenu. Sur le penalty non sifflé en fin de match, je pense que si c'est nous qui faisons nous la faute, l'arbitre siffle penalty. La même faute contre un club corse, oui elle est sifflée. Concernant le contenu, je trouve qu’on a plutôt bien géré ces 50 minutes de jeu. On a réussi à faire ce qu'on voulait mettre en place. Si on était dans une meilleure situation, cela aurait pu tourner en notre faveur Le championnat n’est pas fini et en refaisant des prestations comme celles-là, on prendra des points. C’était vraiment très spécial dans un contexte très particulier et c'est vrai que la rencontre est passée très vite ».



Benoit Tavenot (SC Bastia) : « Je ne sais même pas comment analyser ce match. Cela ne ressemblait même pas à un match amical. Je ne comprends pas comment on peut nos faire jouer 50 minutes. Il faut vite changer de règlement. Je suis dégouté qu’un ACA-Sporting se dispute dans de telles conditions. Ce n’était pas du football pour moi, à huis clos et en jouant 50 minutes. Les joueurs ont été sérieux, on a manqué un peu de justesse. Mais, je suis très énervé, je n'ai pas le mode d’emploi de ce genre de situation. J’espère que c’est la dernière fois que j’ai à vivre ce genre match. J’aimerais bien vous parler de football, mais je n’y arrive pas. J’ai l’impression que ce match a duré 10 minutes ».