Ligue 2 : BeIn Sports rafle l'intégralité des droits jusqu'en 2029

Après des semaines d'attente parmi les fans de football français, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a finalement tranché : beIN SPORTS France diffusera la Ligue 2 BKT pour les saisons 2024/2025 à 2028/2029. Cette décision met fin à une compétition acharnée où DAZN, un concurrent de taille, tentait également de s'emparer des droits. « L’attribution de l’ensemble des lots à beIN SPORTS est une excellente nouvelle pour tous les clubs de Ligue 2 BKT ainsi que leurs supporters, qui continueront de profiter d’une expertise et d’une couverture remarquables avec l’intégralité des matchs et des magazines. » se félicite Vincent Labrune, Président de la LFP.



Cette décision consolide en effet un partenariat initié en 2012 « Nous sommes très heureux de renouveler le contrat de diffusion de la Ligue 2 BKT jusqu'en 2029 et permettre à nos abonnés d'avoir accès à 100 % des matchs en exclusivité. Depuis 2012, beIN SPORTS s'est fièrement imposé comme un diffuseur de sport de premier plan en France, offrant un catalogue de droits riche et varié. » affirme de son coté Yousef Al-Obaidly, Président de beIN SPORTS France.



Il ne reste plus qu'à attendre le 17 aout.