Ligue 1 : c'est reparti pour l'AC Ajaccio aussi

C’est reparti !

Oubliées les clameurs du 14 mai dernier au soir de la victoire face à Toulouse, synonyme d’accession. Après un mois d’un repos bien mérité, les Ajacciens ont repris dans une bonne ambiance, le chemin de l’entraînement ce jeudi soir à Timizolu.

Il ne s’agissait que d’un premier contact avec un peu plus de la moitié seulement, de l’effectif : Leroy, Sollacaro, Quilichini, Avinel, Gonzalez, Marchetti, Barreto, Nouri, Moussiti-Oko, Courtet, El Idrissy. Trois autres joueurs sont toujours en soin (Coutadeur, Chabrolle, Laçi). Quant aux autres, ils sont appelés par leurs sélections respectives : Diallo (Côte d’Ivoire), Youssouf et Alahdur (Comores), Cimignani (France U20), Bayala (Burkina Faso), Arconte (France U19). Botué (malade) et Hamouma (en transit depuis Saint-Etienne étaient également absents.



Première recrue, Thomas Mangani s’est montré très enthousiaste de son retour en « biancu è rossu » (il avait déjà évolué à l’ACA à ses débuts en 2006). « Je connais certains joueurs, souligne-t-il, on s’était déjà rencontrés. Et je connais bien la « maison ». Le club a beaucoup grandi depuis toutes ces années. Je suis conscient de ce que l’on attend de moi et je vais m’efforcer d’être à la hauteur... »



Dans l’attente de la totalité de l’effectif (en début de semaine avant de partir sur le GR20, il a été question de l’identité des futures recrues. Et si Olivier Pantaloni n’a pas souhaité livré le moindre nom ou acquiescer quant aux éventuelles rumeurs, il s’est tout de même avancé sur les profils recherchés. « On est limité en termes de recrutement, précise-t-il, on n’a pas le droit à l’erreur et l’on prendra donc le temps qu’il faut. Nous recherchons deux latéraux, un défenseur central, deux joueurs de couloir offensifs et sans doute un attaquant supplémentaire. »



Il a été également question de la saison à venir où la barre est assez haute, compte tenu des effectifs et de quatre relégations. Là aussi, le coach « biancu è rossu » a pu tempérer. « Les clubs ont plus de moyens, poursuit-il, le championnat est plus relevé qu’il y a dix ans, on le savait. C’est un gros challenge, on fait tout faire pour le relever. Il faudra mettre quatre équipes derrière nous, ce sera difficile mais on a cette volonté de faire, au moins deux saisons en Ligue 1. »



L’effectif partira lundi sur le GR20 pour trois jours. Et après un retour dans la Cité Impériale, il sera question du stage de préparation à Fougères (Ille-et-Vilaine) du 9 au 17 juillet avec trois matchs de préparation (Caen-ACA le 9 juillet à Deauville, Niort-ACA le 13 juillet à Fougères, Cholet-ACA le 16 juillet à Mulsanne). Deux autres suivront Paris FC-ACA le 23 juillet au centre d'entraînement de Paris) et Lorient-ACA le 30 juillet à Lorient. Avant les trois coups du championnat le 7 août à Lyon.