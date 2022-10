Ligue 1 : Youcef Belaïli en renfort à l'ACA

L’ACA tient enfin son joker offensif ! Il aura fallu attendre quelques semaines pour voir arriver un joueur susceptible d’apporter un plus au club ajaccien. D’autant que l’ACA, plus mauvaise attaque de l’élite (7 buts), pêche dans l’animation offensive et la finition depuis le début de la saison. Âgé de 30 ans, l’international algérien Youcef Belaïli, qui évoluait à Brest avant une rupture à l’amiable il y a quelques semaines, est arrivé cet après-midi à Ajaccio où il s’est engagé jusqu’au terme de la saison. « Il nous a été recommandé par Andy Delort, précise Yohan Cavalli, directeur sportif du club « rouge et blanc », je me suis longuement entretenu avec son agent, son père et nous nous sommes rencontrés à Marseille. C’est un joueur dont la polyvalence (il peut jouer sur le côté gauche, dans l’axe, en pointe ou en meneur de jeu), va nous apporter beaucoup. On a pris des renseignements sur lui. Il a à coeur de faire taire bien des rumeurs et se dit prêt à relever un nouveau challenge avec nous. »

« J’ai hâte de jouer, précise l’intéressé, je sais que les supporters attendent beaucoup de moi. J’espère contribuer au maintien de l’ACA, marquer des buts et délivrer des pass dé ». Youcef Belaïli a passé la visite médicale avec succès. « Il a joué avec la sélection et semble prêt physiquement, argumente Yohan Cavalli.

Le néo-ajaccien devrait être opérationnel pour le déplacement à Troyes ce dimanche.