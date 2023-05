Ligue 1 : Retour express et inéluctable en L2 pour Ajaccio

Il y a un an presque jour par jour, l'ACA avait fêté dans un stade plein à craquer l'accession en L1, obtenue face au champion de L2, Toulouse. Ce samedi, c'est contre le géant parisien, probable futur champion de France, que le club corse a définitivement rendu les armes et a logiquement repris l’ascenseur pour quitter la L1.



Avec un budget évalué à 22 millions d'euros, soit 30 fois moins que son vainqueur du jour et ses stars, l'ACA a fait ce qu'il a pu cette saison en L1, en étant conscient dès le début que ce serait sans doute insuffisant. "On est en train de préparer la saison prochaine", avait d'ailleurs avoué l'entraîneur Olivier Pantaloni il y a 10 jours en conférence de presse, alors que l'issue ne faisait plus de doutes. Il y a un mois, après la 30e journée, le coach corse ne se faisait déjà plus aucune illusion: "C’est fini. On est condamné à la Ligue 2", avait-il dit après une défaite face à Auxerre.



Au fond, l'ACA n'y a jamais vraiment cru, puisque avant même le début du championnat, le directeur sportif Johan Cavalli avait expliqué que son objectif était de "pérenniser le club en Ligue 2", tout en assurant que les Corses allaient "absolument tout faire" pour se maintenir.



Mais en avaient-ils vraiment les moyens ?

Après une saison historique en L2, marquée par un record de points dans l’histoire du club (75) et une impressionnante solidité (19 buts encaissés), tout a été infiniment plus compliqué à l'étage du dessus où l'ACA, 20e attaque et 18e défense du championnat, n'a gagné que six matches.

Le club corse, plus petit budget de l'élite, n'avait pas forcément vocation à monter la saison dernière et la marche était en fait trop haute, le recrutement n'ayant pas permis de redimensionner l'obstacle.