Ligue 1 : L'AC Ajaccio recrute l'italo-suisse Kevin Spadanuda

La rédaction le Samedi 25 Juin 2022 à 14:54

L'AC Ajaccio a officialisé ce vendredi 24 juin la signature du milieu de terrain italo-suisse Kevin Spadanuda, qui débarque en provenance du FC Aarau. Milieu de terrain latéral, renforce le secteur offensif et s’engage pour 3 saisons en Blanc et Rouge. Le joueur de 25 ans a inscrit 18 buts et livré 6 passes décisives avec son club.