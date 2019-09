Libri Mondi : Une 3ème édition très attendue

Sous la houlette de Sébastien Bonifay, Président de l'Association Libri Mondi, et de toute son équipe, cet événement semble rencontrer, au fil des années, une franche réussite.

C'est ce qu'a laissé entendre Mattea Lacave, adjointe au Maire de Bastia et déléguée à la Culture, à la Langue Corse et à l'ouverture du monde méditerranéen, qui a tenu à "saluer ce travail de fond qui doit permettre aux jeunes générations de découvrir et de s'intéresser à la culture" et qui a défini ces rencontres comme "une plus-value au développement culturel et littéraire de la ville de Bastia".



Un avis également partagé par la représentante de la Collectivité de Corse, Mme Bicchierai, qui s'est dite "très heureuse de l'engouement grandissant de cet événement, synonyme d'une ouverture à la littérature et au Monde."



A l'occasion de cette nouvelle édition, 6 auteurs ont donc été conviés dans le but d'échanger et de faire partager leur passion commune auprès du grand public. "On s'est rendu compte, indirectement, que les auteurs présents cette année donneront une teneur sociale particulière à ces rencontres" a tenu à souligner le Président, S. Bonifay. "On vit une époque où l'on assiste à une prise de conscience générale, les gens s'emparent des questions sociales et sociétales, alors la vraie littérature doit s'inspirer du monde dans lequel nous vivons."



C'est à ce titre que les intéressés pourront retrouver Paul Lynch, écrivain irlandais et reconnu dans le paysage littéraire anglo-saxon, ou encore Iiain Levison, écrivain écossais résidant à Philadelphie, présent en Corse à cette occasion. D'autres pointures de la littérature française tel que Jacky Scwhartzmann, Julien Blanc-Gras, François Médéline, à qui l'on doit la paternité du célèbre "Tuer Jupiter", ou encore Hannelore Cayre, grand prix de la littérature policière 2017, sont également attendus du côté de Bastia.



Pour l'ensemble de l'Association, "il est important d'insister sur le fait que ce soit ouvert à tout le monde". "Notre but n'est pas d'intimider les gens, mais de leur donner envie. On sait que l'incompréhension de la littérature peut rendre réticent ou faire peur, mais la présence d'auteurs accessibles et impliqués, qui rendent la culture et le Monde plus compréhensible, nous permettent de faire découvrir cette autre facette de la littérature".



Par ailleurs, à noter que la Médiathèque de Bastia devrait accueillir, cette année, un nouvel événement culturel : une rencontre mensuelle autour du genre policier. Intitulé "Libri Mondi broie du Noir", cet espace d'échange aura pour objectif de remettre au goût du jour des polars, parfois oubliés du grand public, chaque premier mardi du mois à 19h00.