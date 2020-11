Leslie Pellegri, nouvelle secrétaire d’Europe Ecologie Les Verts en Corse

- Leslie Pellegri, un mot sur votre parcours politique ?

- Ma présence au sein du mouvement est relativement récente mais j’ai toujours été engagée à gauche. Ma première participation à une élection a eu lieu en 2014, sur une liste de gauche qui avait d’ailleurs reçu l’investiture EELV. J’étais sur cette liste mais sans appartenir à quelconque parti. Ce sont mes convictions et les combats que je menais au quotidien qui m’ont rapprochée de ce parti vert. En 2016, j’ai été nommée adjointe au maire de Bastia, déléguée au développement durable. M’investir dans ce mouvement écologiste était donc la suite logique. Un parcours naturel en somme. Aujourd’hui je suis très heureuse d’avoir été élue secrétaire régionale du mouvement. Cette confiance m’honore mais ça m’engage aussi pour la suite, pour les prochaines échéances.





- Justement ces échéances ?

- Les orientations politiques sont les mêmes que celles portées par EELV au niveau national, avec la spécificité insulaire, notamment les prochaines élections territoriales. Nos thèmes de prédilections, et on le voit encore plus dans ce contexte de crise sanitaire, sont la prise de conscience de notre environnement, la transition écologique, la résidence du territoire, l’autonomie alimentaire, l’autonomie énergétique. Au final, un projet de société où la nature et l’humain auront leur place, la place prépondérante, avant même d’aborder d’autres thèmes.



- Quelles vont être vos méthodes de travail ?

- On travaille à notre plateforme programmatique qui comporte 5 chapitres : Partageons une meilleure qualité de vie, partageons une économie locale et solidaire, partageons nos savoirs et cultivons nos solidarités, partageons nos territoires, partageons nos décisions. Toutefois tout n’a pas encore été complètement validé, les thèmes étant nombreux : climat, biodiversité, déchets, transports, économie, culture, sport etc… Un groupe de travail va se réunir chaque semaine pour arrêter les modifications avant la validation finale par les adhérents.



- Vous évoquiez à l’instant le contexte sanitaire, quel est votre regard sur cette situation ?

- Aujourd’hui on entend de plus en plus parler de monde d’après. Mais ce monde d’après nous l’avions anticipé. Les préoccupations des gens aujourd’hui sont de pouvoir consommer local, consommer mieux, consommer bio, des produits de qualité. Et finalement cela rejoint nos combats, nos thèmes de prédilection.





- En Corse, les grands partis politiques ont de plus en plus une orientation écologiste. Par rapport à eux ne manquez-vous pas de visibilité ?

- On est réalistes. EELV a une grande visibilité à l’échelle nationale. Aux dernières élections municipales par exemple, l’engouement autour du parti a permis l’élection de nombreux maires qui avait uniquement l’étiquette EELV. En Corse, on n’en est pas là, nous n’avons pas encore cette visibilité, même si pour ma part j’ai été élue à Bastia aux cotés de Pierre Savelli, avec l’étiquette EELV. Nous avons donc un travail à faire pour donner plus de visibilité à notre mouvement sur l’île et surtout pour défendre nos idées sur notre territoire. Il est vrai que ces idées sont partagées par d’autres partis, notamment les mouvements nationalistes car ces combats écologistes faisaient partie de leurs fondamentaux et de ce qui a prévalu à leur création. Mais il y a aussi la place pour EELV en Corse et nous voulons être présents pour défendre ces idées, pour les rappeler à la population. Nous sommes d’ores et déjà en ordre de marche pour préparer les élections territoriales de 2021.



- Un combat que vous menez aussi depuis peu à la CAB ...

- Effectivement, depuis peu je suis vice-présidente de la CAB, déléguée à la transition écologique, la résidence du territoire et la mobilité durable. Là aussi, une suite logique.



- Leslie Pellegri : Secrétaire régionale– Toni Casalonga : Co-secrétaire régional adjoint– Renaud Baldacci : Co-secrétaire régional adjoint– Serge Guardiola : Trésorier régional– Monique Alfonsi : Trésorière régionale adjointe