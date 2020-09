Les syndicats de l'ONF appellent à la création d’un collectif pour la forêt corse

Le 14 septembre dernier, les syndicats STC et Snupfen de l’ONF avaient occupé la direction territoriale, à Ajaccio. Motif de leur mécontentement : la dernière mesure de centralisation de la paie, et, plus largement, la politique de la direction générale jugée « destructrice d’emplois ». Un protocole d’accord, prévoyant la suspension de la mesure de centralisation ainsi que la mise en œuvre d’un audit, avait pu être trouvé, et le travail avait repris dès le lendemain.



Mais les syndicats n’ont pas voulu en rester là, convaincus que la politique menée par la direction générale met aujourd’hui en péril la forêt corse. Aussi, de nouveau en grève ce mardi 22 septembre, ils se sont rassemblés à Vizzavona afin de demander l’arrêt définitif des suppressions de postes et le renforcement des effectifs.



Au-delà, ils appellent aujourd’hui à la création d’un collectif, qui rassemblerait les syndicats de l’ONF, les communes forestières, les acteurs de la filière bois et des métiers de la forêt.

L’objectif ?

Défendre les emplois, mais également construire un projet global pour la forêt corse. « Nous voulons que la question forestière revienne au centre du jeu en Corse » explique Dumè Santelli, du STC ONF. Car au-delà des questions internes à l’ONF, d’autres problèmes touchent la forêt corse, comme celui de la filière bois, en difficulté depuis plusieurs années.