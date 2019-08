Les sections Verdi ont bien quitté la Corse

Ainsi que nous l'avons annoncé, en raison de conditions météorologiques qui s'annoncent défavorables dans plusieurs départements continentaux, en concertation, la préfète de Région, le préfet de Haute Corse et les autorités du Centre Opérationnel de Zone ont pris la lourde décision de désengager plus tôt que prévu les moyens incendie continentaux qui chaque été viennent renforcer les moyens de lutte contre les incendies de Corse.



Vendredi, à 15 heures, ce sont deux sections Verdi 23 et 32 basées à Calenzana qui ont rejoint le port de commerce de l'Ile-Rousse pour embarquer à bord d'un navire de la Corsica Ferries.

Dans les heures qui suivent ce sera au tour d'une section Kodaly d'Ajaccio et un module de commandement qui suivront.





Enfin, dimanche, ce sera au tour des deux Tracker basé à Ajaccio de retourner sur le continent.

Il ne reste plus qu'à espérer que l'on ait pas à regretter ce choix.