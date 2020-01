Les régionaux de cross ce dimanche à Porto-Vecchio

11 heures: féminines toutes catégories: 7.250 mètres.

Cadets: 5.200 mètres.



11 heures 45: benjamines: 2.650 mètres.



12 heures 15: benjamins, minimes filles: 3.150 mètres.



12 heures 45: minimes masculins et cadettes 3.650 mètres.



13 heures 15: babies filles et garçons: parcours.



13 heures 30: poussines et poussins: 1.600 mètres.



13 heures 45: Eveils athlétiques filles et garçons: contrat temps de 8 à 10 minutes.



14 heures 10: juniors femmes, cross court femmes et hommes: 4.200 mètres. Juniors hommes: 6.250 mètres.



14 heures 40: course des As masculins: 8.800 mètres.