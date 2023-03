Les principaux faits depuis l'assassinat du préfet Erignac

Au cours des années suivantes, Colonna demande en vain la levée de son statut de détenu particulièrement signalé (DPS), qui permettrait son transfèrement dans une prison en Corse.

Le 2 mars 2022, il est violemment agressé à la prison d'Arles (Bouches-du-Rhône) par un codétenu, Franck Elong Abé, et tombe dans le coma. L'agresseur est mis en examen le 6 pour tentative d'assassinat terroriste.

En Corse, des manifestations en soutien à Colonna sont émaillées de heurts et de violences.

Le gouvernement lève le statut de DPS de Colonna, puis ceux d'Alain Ferrandi et de Pierre Alessandri.

Le 13 mars, des émeutes font 102 blessés à Bastia, dont 77 parmi les forces de l'ordre