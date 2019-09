Les injonctions, sujet d’un colloque au musée de Bastia.

L'ACF-Restonica, délégation de l’ACF, a été créée en septembre 1997 à Corte, à l'initiative de Viviane Marini-Gaumont, en présence de Guy Briole, alors Vice-président de l'ACF. Son objectif est l’étude de la psychanalyse en référence aux avancées et aux travaux engagés par l’École de la Cause freudienne. L’ACF-Restonica s’attache également à favoriser l’implantation et la transmission de la psychanalyse d’orientation lacanienne dans la région. Ainsi que sont mis en place :

— Des conférences, des colloques, et des forums, en lien avec les événements de l’ECF et du Champ freudien. Ces activités s’adressent à des personnes qui sont, de par leur profession, concernées par ce qui fait souffrance ou symptôme. Il s’agit essentiellement de cliniciens, de travailleurs sociaux, d’enseignants, de rééducateurs.

— Des Soirées Bibliothèque en partenariat avec le Centre culturel et la Bibliothèque municipale de Bastia sont proposées depuis quelques années à un large public, dans une visée d’échanges à partir de thèmes contemporains, et ce d’autant que le discours dominant tend à des réponses univoques. L’entrée est libre.

— Un cycle de conférences à l’Université de Corse.

« Notre association ACF Retonica compte actuellement une bonne vingtaine de membres » indique Marie-Josée Raybaud, Psychanalyste, déléguée régionale, « et tous les ans on organise un colloque. Cette année nous avons choisi comme thème les injonctions »

Injonction : « Ordre formel d'obéir sur-le-champ sous menace de sanction » définit le Petit Larousse.

« L’injonction est souvent ce qui permet l’éducation des enfants » explique MJ Raybaud, «mais aujourd’hui il y a des formes plus agressives, souvent liées à l’idéal qui s’est transformé par le biais de la science, de l’économie libérale. L’injection a glissé vers tout ce qui est consommation »

Lors de ce colloque (voir programme ci-joint), le matin sera consacré à l’enfant. « Les parents se retrouvent souvent désemparés, en difficultés face à eux. Ce sera donc l’injonction coté famille, coté école » précise MJ Raybaud.

Dans l’après midi il sera alors question des « injonctions contemporaines ».