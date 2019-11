Les images des commémorations du 11 novembre à Ajaccio

Le 101ème anniversaire de l'armistice a été célébré ce lundi 11 novembre pour la première fois sur la nouvelle place Campinchi Sous un ciel gris et pluvieux la préfète de Corse Josiane Chevalier et le Maire d’Ajaccio Laurent Marcangeli ont inaugure le monument aux morts entièrement restauré et positionné à sa place d’origine. Au milieu de la matinée devant une foule assez nombreuse malgré la météo les autorités militaires et civiles, les associations des anciens combattants ont rendu le traditionnel hommage aux soldats tombés au champ d'honneur sur tous les fronts.







Salut au drapeau, revue des troupes, remise de décorations et dépôt de gerbe, comme le protocole l’impose, en ce lundi pluvieux Ajaccio a célébré tous ceux qui sont morts pour la France, sans oublier aucun de ses enfants.