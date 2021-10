Les dirigeants du GFCA aux supporters : "il n’y a aucun sujet de blanchiment ou d’argent douteux sur le financement du club"

- Sur les démarches et objectifs des actionnaires



- Assurer les échéances à très court terme, notamment en matière de charges ; des démarches et actions sont en cours sur ce sujet ;

- Trouver les moyens de maintenir l’activité des prochains mois et, dans la mesure du possible, de préserver la saison sportive ;

- Et enfin organiser, là aussi dans la mesure du possible, la pérennisation du club.

Le club tient notamment à préciser la situation actuelle du GFCA Football, le calendrier des prochaines étapes et les démarches et objectifs de ses dirigeants et actionnaires. Il tient également à rappeler qu’eu égard à la délicatesse de la situation et à la procédure actuelle, la voix du club est et doit être portée par son avocat, Maître de VitaLe club tient à être totalement transparent sur la situation et sur ce qui lui est reproché dans le strict respect de la législation.Les reproches faits au club portent sur des potentiels abus de biens sociaux et sur de l’exercice de travail dissimulé.Ce qui est reproché au GFCA Football aujourd’hui pourrait être reproché à beaucoup de structures sportives, qui sont amateurs mais qui pour fonctionner ont des pratiques et des fonctionnements hérités du professionnalisme. Et ce statut hybride engendre souvent une absence de perfection, par exemple sur la gestion des charges sociales.Pour rappel, la période couverte par l’enquête va du 1er janvier 2018 au 30 juin 2021.Enfin, pour faire taire toute rumeur sur ce point, il est important de préciser qu’il n’y a aucun sujet de blanchiment ou d’argent douteux quel qu’il soit sur le financement du club. S’il y avait eu le moindre doute sur un caractère illicite du financement du club, cela aurait été dans les motifs de l’enquête. Sur le plan juridique et judiciaire, ce n’est pas du tout le cas.La prochaine étape doit être la notification officielle précisant le caractère de la saisie sur les comptes du club. Celle-ci doit normalement intervenir immédiatement après les 10 jours qui suivent la saisie du 19 octobre.Il est prévu que le club instruise les voies de recours potentielles suite à cette saisie mais il ne pourra le faire qu’une fois la notification reçue. La voie de recours pourrait donc être un appel auprès de la chambre de l’instruction d’Aix en Provence.Pour ce qui concerne le calendrier, il est aujourd’hui difficile à anticiper car le code de procédure pénale ne prévoit pas de délai dans le cadre d’un éventuel recours. Étant donné l’impact catastrophique de cette situation, risquant d’entrainer le club vers un naufrage économique, l’avocat du club, Maître de Vita fera son maximum pour obtenir une audience le plus rapidement possible, la fin du mois de novembre/le début du mois décembre pourrait être un objectif.L’objectif des actionnaires est de trouver les moyens d’assurer la continuité de l’activité du club et de préserver son environnement, ses salariés, son secteur sportif, ses éducateurs, l’ensemble de ses équipes et son école de football.Le travail doit aujourd’hui se faire en plusieurs étapes, à savoir :L’objectif des actionnaires a toujours été la survie du club, malgré la situation sportive et économique, et c’est ce qu’ils se sont attachés à faire depuis leur arrivée il y a 18 mois. Sauf si le club devait être condamné par la justice, la survie du club reste leur objectif. La décision de sortie des actionnaires actuels est bien actée, mais ceux-ci ne sortiront que lorsque la situation sera claire. Et si un dossier de reprise devait se présenter dans les prochains jours, les actionnaires feront tout pour lui donner toutes ses chances.