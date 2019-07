Les dauphins de Centuri

Rédigé par Charles Monti le Mercredi 10 Juillet 2019 à 21:48

Il en est, de plus en plus nombreux, qui viennent mourir sur le littoral de l'île. Mais il est d'autres, plus nombreux heureusement, qui aiment à venir faire la fête autour et à proximité des bateaux qui sillonnent les côtes corses. Cette vidéo de Marion Chz, tournée à Centuri, en constitue une nouvelle, et belle, preuve

