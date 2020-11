Les annonces judiciaires et légales de CNI : avis de constitution

SAMA Menuiseries Agencements



Société à responsabilité limitée



au capital de 3 000 euros



Siège social : ZI Pratali lot n°18



20213 FOLELLI





AVIS DE CONSTITUTION











Aux termes d'un acte sous signature privée en date à Folelli du 2 octobre 2020, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :







Forme sociale : Société à responsabilité limitée







Dénomination sociale : SAMA Menuiseries Agencements







Siège social : ZI Pratali lot n°18, 20213 FOLELLI







Objet social : Toutes activités de menuiserie générale, la fourniture, la pose de tous types de menuiseries intérieurs et extérieurs : PVC, bois, aluminium..., le négoce de tous types de menuiserie et à titre secondaire le négoce de matériaux et fournitures destinées à l'industrie du bâtiment, l’agencement et travaux liés à l'activité du bâtiment.







Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés







Capital social : 3 000 euros







Gérance : Monsieur Sébastien ANTONINI, demeurant Résidence Zaccaraccia, Bâtiment B, Route des écoles 20290 BORGO







Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés de BASTIA.



















Pour avis



La Gérance