Les annonces judiciaires et légales de CNI : Sea Land

SEA LAND



Société civile au capital de 1.524 €



Siège social : Domaine de Cala Rossa Lecci 20137 Porto-Vecchio



389 670 605 RCS Ajaccio



AGORE du 24/11//2020 : démission de Madame Eugénie LEJEUNE-OZEN et de Messieurs Olivier BALAZUC et Francisco MÜLLER de leurs fonctions de cogérants ; nomination en remplacement de Madame Annika LEJEUNE, demeurant Egerton Crescent 34, SW3 2EB LONDON Royaume-Uni et de Monsieur Guillaume ISERIN-LEJEUNE, demeurant 68 Great Cumberland Place Flat 6 W1H 7TX LONDON Royaume-Uni.

