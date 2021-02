Les annonces judiciaires et légales de CNI : Pardini Sushi

PARDINI SUSHI. SAS au capital de 3000€.

Siège: 21 rue d'Artois 75008 Paris. 888 370 988 RCS Paris.

L'AGE du 1/02/2021 a transféré le siège à Résidence l'Alivù Bât C Route du Fussatù 20250 Corte au même jour.

Objet social: restauration rapide, traiteur.

Président: Mme Linna SAMRITH Résidence l'Alivù Bât C Route du Fussatù 20250 Corte.

Radiation du RCS de Paris et immatriculation au RCS de Bastia.

683562