Les annonces judiciaires et légales de CNI : Lougo

LOUGO

SCI au capital de 100 euros, Résidence Le San Giovanni, Rue Gustave Lancon, 84120 Pertuis.

RCS : AVIGNON 814485561.

A compter A.G.E du 26-11-2020: Transfert du siège social à: Résidence A Suara, lot A8 Chemin De Carabona, 20137 Porto Vecchio. Objet : Acquisition, revente exceptionnelle, gestion et administration de tout bien et droits immobiliers lui appartenant.

Gérant maintenu :

Mme NIVER Emilie Résidence Le San Giovanni, 214 C Rue Gustave Lancon, 84120 Pertuis.

Statuts mis à jour.

Formalités aux RCS de AJACCIO.

---

653280