Les annonces judiciaires et légales de CNI : CUISINE PASSION POVO

Aux termes d'un acte sous seing privé, en date du 19 février 2021, il a été constitué une SAS ayant les caractéristiques suivantes :



Dénomination :



CUISINE PASSION POVO



Capital : 1 000,00 euros.



Siège : 2111 CHEMIN D'AGLIANI, 20600 BASTIA.



Objet : La vente de vaisselle, d'électroménager, d'accessoires et ustensiles pour la cuisine et la pâtisserie et plus généralement de tous éléments décoratifs pour la maison et la salle de bain ; L'organisation de cours de cuisine et de pâtisserie, la démonstration de produits et de matériels ; La vente de produits alimentaires, de vins et spiritueux.



Durée : 99 ans.



Président : Mme BRACCONI AURELIA demeurant 2111 CHEMIN D'AGLIANI, 20600 BASTIA, pour une durée indéterminée.



Directeur général : Mr BRACCONI ANTOINE demeurant CHEMIN D'AGLIANI, 20600 BASTIA.



Admission aux assemblées et droit de vote : Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives. Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.



Transmission des actions : Toute cession d'actions est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés et au respect du droit de préemption ;



Immatriculation au RCS de Bastia

701281