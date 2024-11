Les aéroports de Corse célèbrent la Journée mondiale du passager aérien

À Bastia-Poretta, qui accueille plus de 1,5 million de passagers chaque année, environ 2 700 voyageurs étaient attendus ce 18 novembre pour profiter d’un programme festif. « Nous sommes heureux d’organiser pour la première fois cette journée dans les aéroports de Corse. Cet événement est l’occasion de remercier chaleureusement nos passagers et de montrer à quel point ils sont au cœur de notre activité. Avec plus de 1 500 000 passagers par an, ce sont eux qui donnent vie à notre aéroport. » a expliqué Pie rre-François Novella, directeur des concessions aéroportuaires de Haute-Corse. Pour lui, cette journée est un moyen de souligner combien les voyageurs sont essentiels : « Ce sont eux qui donnent vie à nos infrastructures et qui permettent à notre équipe de travailler chaque jour pour leur offrir les meilleurs services. »



Ce rendez-vous inédit vise également à revaloriser l’image de l’aéroport auprès de ses usagers. « Pour certains, l’aéroport est simplement un point de transit, un lieu de passage rapide, tandis que pour d'autres, il constitue un espace de rencontre, d'échange ou de retrouvailles. Aujourd'hui, notre objectif est de renforcer ces liens en créant un moment de convivialité unique, où chaque passager se sent accueilli et valorisé », a ajouté le directeur.



Un programme festif et éducatif

Pour marquer cette journée spéciale, les équipes des aéroports corses, notamment celui de Bastia-Poretta, ont vu les choses en grand. L’enceinte de l’aéroport a été parée de décorations festives, et des cadeaux ont été distribués aux voyageurs, à la fois au départ et à l’arrivée des vols.



Mais cette journée ne s’est pas limitée à des animations légères. Elle comportait également un volet pédagogique destiné à sensibiliser les passagers aux métiers de l’aéroport. Agents de sécurité, techniciens, personnels d’entretien ou encore contrôleurs aériens : les voyageurs ont pu découvrir la diversité des professions qui permettent à ces infrastructures complexes de fonctionner. « Il est essentiel de faire comprendre aux passagers que nous faisons partie d’une chaîne de confiance, un réseau interconnecté où chaque maillon joue un rôle clé, a précisé Pierre-François Novella. Aujourd’hui, nous souhaitons mettre ces professionnels à l’honneur et montrer combien ils sont indispensables. »



L’initiative vise aussi à éveiller des vocations, comme le souligne le directeur : « En mettant en lumière ces métiers, nous espérons inspirer les jeunes générations et les encourager à envisager une carrière dans ces secteurs. Peut-être verrons-nous certains d’entre eux rejoindre bientôt ces postes essentiels pour l’avenir de l’aéroport. »