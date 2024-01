Lento : cinq blessés dans un accident de la circulation

Trois véhicules sont en cause dans cet accident qui s'est produit sur la RT 20 en direction de Corte. Pas moins de trois ambulances de Ponte-Leccia, Lucciana et Corte ainsi qu'un véhicule de secours routier et le Samu de Haute-Corse ont été mobilisés pour porter secours aux personnes dont une était incarcérée.

Pendant l'intervention des secours la route a dû être coupée sur une voie.

L'accident a finalement fait cinq blessés âgés de 57, 54, 23 10 et 2 ans évacués pour quatre d'entre eux sur Bastia, le cinquième sur Corte.

La route territoriale a été complètement rouverte à la circulation vers 13 heures.