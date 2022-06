Législatives : les candidats corses interpellés sur la pauvreté

En Corse, région la plus pauvre de France métropolitaine où 1 personne sur 4, voire sur 3, vit sous le seuil de pauvreté, la précarité est devenue structurelle. Comment y remédier ? C'est essentiellement à cette question que la coordination interassociative de lutte contre l’exclusion demande de répondre aux 43 candidats corses aux législatives.Avec une lettre ouverte adressée aux aux aspirants députés, la CLE, organe de réflexions et d’actions et surtout de propositions sur l’ensemble des thématiques liées à la précarité, invités les candidats à s’exprimer sur leurs propositions pour faire reculer la pauvreté et leur demande de formuler des propositions précises face à ce fléau qui "ne cesse de croître et s’accélère suite aux conséquences d’une mondialisation de plus en plus soutenue, de la pandémie, de la guerre en Ukraine, des changements climatiques".Les solutions dépassant désormais les réponses apportées par le seul secteur social et associatif, c'est aux futurs députés que la Clé demande de porter les préoccupations de la Corse au niveau national.Dans la lettre outre la question de la création d’un ministère entièrement dédié à la lutte contre la pauvreté il est demandé aux 43 postulants au palais Bourbon de détailler publiquement leurs propositions pour améliorer l'accès des plus pauvres aux besoins fondamentaux tels que les soins, une alimentation suffisante en qualité et quantité, un logement décent, des transports en commun efficients pour une transition écologique juste, l’accès à la communication numérique, à la culture, au sport, aux loisirs. Il leur est aussi demandé de formuler des propositions concrètes pour prévenir le décrochage scolaire, améliorer la formation professionnelle des non diplômés.Des questions auxquelles les candidats pourront répondre avant le 12 juin.Les réponses seront publiées sur le site http://www.cle-pumonte.fr