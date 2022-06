Législatives - François-Xavier Ceccoli : "nous réfléchissons à un éventuel recours devant le tribunal administratif"

Au terme de ce scrutin très serré, le maire de San Giuliano, François-Xavier Ceccoli, a loupé la seconde circonscription de Haute-Corse de peu. Avec 49,77% des voix, soit 156 de moins que le député sortant, Jean-Félix Acquaviva, le président de la fédération Les Républicains de Haute-Corse qui s’était présenté à ces législatives sans avoir demandé l’investiture de son parti, ressent le sentiment « du devoir accompli et beaucoup de fierté pour les gens qui ont travaillé sur cette élection et à ceux qui nous ont fait confiance ».



François-Xavier Ceccoli, a déploré, par ailleurs ,dans cette « circonscription difficile » « un système et un fonctionnement » dans lequel "l’Exécutif, et notamment son Président, aurait beaucoup joué et se serait mobilisé pour « sauver le soldat Acquaviva ».



« On est très proches derrière alors qu’on sait que la machine a fonctionné à 200%. Nous ne bénéficions d’aucun appui, d’aucun outil à notre service ce qui n’était pas le cas de mon concurrent. Il a bénéficié de promesses à tous les niveaux : les embauches, les emplois, les subventions … Malgré tout on termine quasiment égalité. Je retiens le positif, c’est une superbe élection », lance le candidat de droite.



« Des violences dans certains bureaux de vote »



Si dans la majorité des bureaux, ses assesseurs auraient été bien accueillis, François-Xavier Ceccoli explique que « dans quelques communes - dont une - il y a eu des violences, d’autres où on a des doutes. Les assesseurs qui ont été molestés porteront plainte. Nous sommes en train de nous poser la question d’un éventuel recours devant le tribunal administratif. Il y a vraiment matière à le faire. »

Le candidat assure qu’il y réfléchira à cette éventualité avec toute son équipe de campagne et qu’une décision sera connue dans les 10 jours.