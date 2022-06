Législatives 2022 : à Ajaccio, le scrutin peine à intéresser

Sous les arcades de l’avenue de Paris, c’est l’heure du café. Attablé sous un soleil timide, un groupe de sémillants retraités semble plongé dans une conversation animée. À quelques jours des élections législatives, parlent-ils politique ? « Ah non, nous on ne vote pas ! », s’exclame d’emblée l’un d’entre eux. « On fait partie des déçus », lâche un autre. « Il n’y a que lui, qui est pour Macron ! », lance un troisième, goguenard, en désignant du menton l’un de ses compères. Ce désintérêt est-il nouveau pour eux ? « Pour la première fois, je ne voterai pas », reprend le premier. « Moi, cela fait un moment ! », avoue le deuxième. Sur les raisons, le petit groupe reste peu disert. « Nous étions de bords différents, mais nous ne croyons plus à la politique », résume un quatrième, coupant court à la discussion.



« Pourtant ils parlent tout le temps de politique ceux-là ! », s’étonne Simon, le fils du gérant du café. Pour sa part, le jeune homme ne s'intéresse plus aux élections. « Avant je votais, mais maintenant, je ne me reconnais plus dans aucun candidat. C’est devenu une escroquerie, on vote pour quelqu’un et puis une fois élu, il fait l’inverse de ce qu’il a promis », argumente-t-il. Et il ne serait pas le seul à penser ainsi. « Nous sommes tout un groupe d’amis à ne plus voter du tout », assure-t-il. Installée à l’extrémité de la terrasse, Nadia, elle non plus, ne votera pas ce dimanche 12 juin. « Je ne vote qu’aux élections importantes. Donc les présidentielles oui, les autres non. Et autour de moi, c’est pareil », raconte la jeune femme. « Il y a tellement de choses plus importantes… Moi je ne regarde même plus les infos », confie-t-elle.