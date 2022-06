Législatives 2022 - Valérie Bozzi : "Un bon résultat pour une première élection"

« Je tiens tout d’abord à féliciter Paul-André Colombani pour sa victoire. Et je remercie tous les électeurs qui m’ont soutenue à l’occasion de ce scrutin ainsi que mon équipe de campagne qui s’est démenée. Le second tour s’est jouée à Porto-Vecchio qui représente tout de même 10000 voix et sans cette ville, c’était difficile de réussir à s’imposer. Je suis tout de même satisfaite du résultat. Pour une première élection, le résultat est honorable. Nous allons continuer à travailler, tant à l’Assemblée de Corse qu’au niveau des communes pour faire valoir nos idées. »