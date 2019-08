Lecture d'été : Dans l’épaisseur de la chair de Jean-Marie Blas de Roblès

Être ou ne pas être un pied noir. Un vrai pied noir. Est-ce l’enjeu de cette longue dérive des souvenirs flottants d’un pêcheur tombé à l’eau au large de Saint-Mandrier? De s’être « baigné dans le Poème De la Mer », le voilà qui remonte le courant de l’histoire, celle de Manuel Cortès son père, lui-même fils de Juan et petit-fils de Francisco, Espagnol émigré à Sidi-Bel-Abbès, devenu chirurgien puis médecin, engagé volontaire aux côtés des Alliés en 1942… L’histoire des Français d’Algérie bien sûr et de leur douloureuse identité.



Dans ce no man’s land d’eau salée où les seules et éphémères présences sont celles du ferry à destination de la Corse et d’un perroquet fantôme, Heidegger, venu d’un précédent roman, le narrateur plonge dans l’intimité de la mémoire familiale pour écrire l’épopée d’un homme dont la vie fut marquée par l’expatriation, un magnifique et émouvant hommage à son père.



Né en 1954 à Sidi-Bel-Abbès, Jean-Marie Blas de Roblès est notamment l’auteur de Là où les tigres sont chez eux (Prix Médicis 2008), qui l’a révélé au grand public, et du très remarqué L’Île du Point Némo (2014). Après Dans l’épaisseur de la chair, Jean-Marie Blas de Roblès revient avec Le Rituel des dunes toujours aux Éditions Zulma.



Jean-Marie Blas de Roblès partage cette année le Prix Ulysse à l'ensemble de l'œuvre avec Jean Noël Pancrazi. Rappelons à cette occasion les noms des prestigieux lauréats depuis 2004 et l’inoubliable présence de Jorge Semprún : Daniel Pennac, Tahar Ben Jelloun, Jean d'Ormesson, Amos Oz, Jean-Claude Carrière, Patrick Poivre d'Arvor, Pierre Assouline, Javier Cercas, Erri de Luca, Patrick Deville, Alessandro Baricco, Jaume Cabré, Jean Echenoz et Enrique Vila-Matas, Marie NDiaye...