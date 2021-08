Lecci : le "Camion qui livre" sur la plage de Saint-Cyprien

La camionnette est présente de 13 heures à 20 heures au plus proche des estivants pour leur permettre de bronzer en se cultivant. Plus de cinq cents titres sont disponibles.

Pour Sylvie Navellou, en charge de cette opération nationale, cette première dans l'extrême sud de la Corse rencontre un évident succès: " Nous avons, déjà, une belle fréquentation et c'est plutôt un public familial dans la mesure où dans cette camionnette il y en a pour tous les goûts, de la littérature blanche ,du polar et, bien entendu, de la littérature jeunesse. Cela fait la deuxième année que nous sommes présents en Corse car l'année passée nous étions du côté d'Ajaccio".





Associée à cette opération la librairie porto-vecchiaise du Verbe du Soleil a joué un rôle de premier plan: " Nous nous sommes appuyés sur les meilleures ventes locales de la Librairie Le Verbe du Soleil et c'est, donc, Christel qui a établi une liste des ouvrages qu'elle désirait voir figurer dans ce Camion qui Livre. Nous avons, par conséquent, un panel très diversifié où l'on retrouve des nouveautés mais aussi des livres plus anciens".